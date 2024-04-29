Абрамов Рувим Самуилович
Место рожденияг. Каменское, Днепропетровская область, Украинская ССР
Дата рождения?.08.1919
Дата смерти09.09.1941
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1919
г. Каменское, Днепропетровская область, Украинская ССР
Смерть
09.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести на войне
Похороны
Неизвестно
Staro-Ulanovichi Cemetery (Per Chesed Shel Emet), Vitsyebsk, Belarus