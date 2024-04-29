Абрамов Рувим Самуилович ?.08.1919 — найти родственников по фамилии на Familio
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Абрамов Рувим Самуилович

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Место рождения

г. Каменское, Днепропетровская область, Украинская ССР

Дата рождения

?.08.1919

Дата смерти

09.09.1941

Пол

Мужской

Добавил:

MM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
?.08.1919

Отец: Абрамов Самуил Малахович (Мейлахович)

Мать: Абрамова (Гительсон) Эстер Эйдля Рафаиловна

г. Каменское, Днепропетровская область, Украинская ССР
Смерть
09.09.1941
Причина смерти: Пропал без вести на войне
Похороны
Неизвестно
Staro-Ulanovichi Cemetery (Per Chesed Shel Emet), Vitsyebsk, Belarus

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