Кондратий Филиппов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1792
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792
Отец: Филипп Иванов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1814
Сын: Фёдор Кондратьев
Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1819
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1828
Сын: Астафий Кондратьев
Мать ребёнка: не указана
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Авдотья Фёдорова
Смерть
Неизвестно