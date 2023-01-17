Кондратий Филиппов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кондратий Филиппов

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1792

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1765 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1793 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1792

Отец: Филипп Иванов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1814

Сын: Фёдор Кондратьев

Мать ребёнка: Авдотья Фёдорова

Рождение ребёнка
Около 1819

Сын: Филин Кирила Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1828

Сын: Астафий Кондратьев

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Авдотья Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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