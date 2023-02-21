Фёдор Кондратьев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиФёдор Кондратьев

Фёдор Кондратьев

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

1819

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Около 1793 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Кондратий Филиппов

Мать: Авдотья Фёдорова

Смерть
1819
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close