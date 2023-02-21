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Фёдор Кондратьев
Фёдор Кондратьев
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Около 1814
Дата смерти
1819
Пол
Мужской
Отец
Кондратий Филиппов
Около 1792 г.р.
Мать
Авдотья Фёдорова
Около 1793 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
СК
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец:
Кондратий Филиппов
Мать:
Авдотья Фёдорова
Смерть
1819
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