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Филипп Иванов

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Место рождения

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния

Дата рождения

Около 1765

Дата смерти

1804

Пол

Мужской

Отец

Около 1726 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1753 г.р.

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.
Около 1790 г.р.
Около 1792 г.р.

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765

Отец: Иван Филиппов

Мать: не указана

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Иван Филиппов

Мать ребёнка: Мавра Фёдорова

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Наталья Филиппова

Мать ребёнка: Мавра Фёдорова

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Агафья Филиппова

Мать ребёнка: Мавра Фёдорова

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1790

Сын: Мирон Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Около 1792

Сын: Кондратий Филиппов

Мать ребёнка: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мавра Фёдорова

Смерть
1804
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