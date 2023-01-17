Филипп Иванов
Место рождения
Дата рожденияОколо 1765
Дата смерти1804
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1765
Отец: Иван Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Иван Филиппов
Мать ребёнка: Мавра Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Наталья Филиппова
Мать ребёнка: Мавра Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Агафья Филиппова
Мать ребёнка: Мавра Фёдорова
Рождение ребёнка
Около 1790
Сын: Мирон Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Около 1792
Сын: Кондратий Филиппов
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мавра Фёдорова
Смерть
1804