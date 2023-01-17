Мавра Фёдорова
Место рождения
Дата рожденияОколо 1753
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1753
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1774
Сын: Иван Филиппов
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1779
Дочь: Наталья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Рождение ребёнка
Около 1780
Дочь: Агафья Филиппова
Отец ребёнка: Филипп Иванов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Филипп Иванов
Смерть
Неизвестно