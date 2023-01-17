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Мавра Фёдорова

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Место рождения

Старая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

Около 1753

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1765 г.р.

Дети

Около 1774 г.р.
Около 1779 г.р.
Около 1780 г.р.

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Место
Комментарий
Рождение
Около 1753

Отец: не указан

Мать: не указана

Старая Вьевка, Киреевский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1774

Сын: Иван Филиппов

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1779

Дочь: Наталья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Рождение ребёнка
Около 1780

Дочь: Агафья Филиппова

Отец ребёнка: Филипп Иванов

Верхнее Волохово, Тульский уезд, Тульская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Филипп Иванов

Смерть
Неизвестно
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