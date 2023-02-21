Филин Кирила Кондратьев
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1819
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819
Отец: Кондратий Филиппов
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Мать ребёнка: Филина Дарья Фёдорова
Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Филина Дарья Фёдорова
Смерть
Неизвестно