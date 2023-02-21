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Филин Кирила Кондратьев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1819

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1792 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1831 г.р.

Дети

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1819

Отец: Кондратий Филиппов

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Филин Михаил Кириллов

Мать ребёнка: Филина Дарья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Филина Дарья Фёдорова

Смерть
Неизвестно
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