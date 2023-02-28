Филин Михаил Кириллов
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Отец: Филин Кирила Кондратьев
Мать: Филина Дарья Фёдорова
Бракосочетание
06.11.1868 ст.
Жена: Филина Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
25.09.1869 ст.
Мать ребёнка: Филина Вера Ефимовна
Рождение ребёнка
Около 1878
Дочь: Зорина Евдокия Михайловна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно