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Филин Михаил Кириллов

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Место рождения

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Филин Кирила Кондратьев

Мать: Филина Дарья Фёдорова

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
06.11.1868 ст.

Жена: Филина Вера Ефимовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
25.09.1869 ст.

Сын: Филин Иван Михайлович

Мать ребёнка: Филина Вера Ефимовна

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
Около 1878

Дочь: Зорина Евдокия Михайловна

Мать ребёнка: не указана

Волчья Дубрава, Тепло-Огаревский муниципальный район, Тульская область
Смерть
Неизвестно
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