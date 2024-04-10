Стародубова Ульяна Кирилловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1896 ст.
Дата смерти1960
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
01.09.1917
Сын: Стародубов Михаил Георгиевич
Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
28.09.1918
Дочь: Суходольская Елена Георгиевна
Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
1919
Дочь: Нина Георгиевна
Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
1920
Дочь: Середа Неадежда Георгиевна
Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
1923
Сын: Стародубов Николай Георгиевич
Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
1924
Дочь: Лидия Георгиевна
Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
18.12.1930
Рождение ребёнка
1930
Рождение ребёнка
1933
Дочь: Галина Георгиевна
Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
1935
Рождение ребёнка
1937
Сын: Стародубов Анатолий Георгиевич
Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович
Рождение ребёнка
1941
Сын: Стародубов Геннадий Георгиевич
Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1960