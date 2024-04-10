Стародубова Ульяна Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стародубова Ульяна Кирилловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1896 ст.

Дата смерти

1960

Пол

Женский

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1896 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.09.1917

Сын: Стародубов Михаил Георгиевич

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
28.09.1918

Дочь: Суходольская Елена Георгиевна

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Коминтерн, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
1919

Дочь: Нина Георгиевна

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1920

Дочь: Середа Неадежда Георгиевна

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1923

Сын: Стародубов Николай Георгиевич

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1924

Дочь: Лидия Георгиевна

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
18.12.1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1933

Дочь: Галина Георгиевна

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1935

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1937

Сын: Стародубов Анатолий Георгиевич

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Рождение ребёнка
1941

Сын: Стародубов Геннадий Георгиевич

Отец ребёнка: Стародубов Георгий Фёдорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стародубов Георгий Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Коминтерн, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
1960
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