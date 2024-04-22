Суходольская (Стародубова) Елена Георгиевна
Место рождения
Дата рождения28.09.1918
Дата смерти12.08.1981
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1918
Рождение ребёнка
23.01.1940
Сын: Суходольский Геннадий Иосифович
Отец ребёнка: Суходольский Иосиф Петрович
Красная Горка
Рождение ребёнка
14.07.1941
Красная Горка
Рождение ребёнка
11.05.1944
Рождение ребёнка
16.02.1951
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Красная Горка
Смерть
12.08.1981