Суходольская (Стародубова) Елена Георгиевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСуходольская (Стародубова) Елена Георгиевна

Суходольская (Стародубова) Елена Георгиевна

Место рождения

Коминтерн, Руднянский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

28.09.1918

Дата смерти

12.08.1981

Пол

Женский

Отец

Мать

1896 г.р.

Муж

1918 г.р.

Дети

1940 г.р.
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.09.1918

Отец: Стародубов Георгий Фёдорович

Мать: Стародубова Ульяна Кирилловна

Коминтерн, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Рождение ребёнка
23.01.1940

Сын: Суходольский Геннадий Иосифович

Отец ребёнка: Суходольский Иосиф Петрович

Красная Горка
Рождение ребёнка
14.07.1941

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суходольский Иосиф Петрович

Красная Горка
Рождение ребёнка
11.05.1944

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суходольский Иосиф Петрович

Рождение ребёнка
16.02.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Суходольский Иосиф Петрович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Суходольский Иосиф Петрович

Место жительства
Неизвестно
Красная Горка
Смерть
12.08.1981
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close