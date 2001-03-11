Стародубов Михаил Георгиевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.09.1917
Дата смерти11.03.2001
ПолМужской
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1917
Рождение ребёнка
05.06.1951
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Стародубова Валентина Игнатьевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Коминтерн, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.03.2001