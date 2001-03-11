Стародубов Михаил Георгиевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСтародубов Михаил Георгиевич

Стародубов Михаил Георгиевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.09.1917

Дата смерти

11.03.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1917

Отец: Стародубов Георгий Фёдорович

Мать: Стародубова Ульяна Кирилловна

Рождение ребёнка
05.06.1951

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Стародубова Валентина Игнатьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Стародубова Валентина Игнатьевна

Место жительства
Неизвестно
Коминтерн, Руднянский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
11.03.2001
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close