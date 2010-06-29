Панферова Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения12.11.1930
Дата смерти29.06.2010
ПолЖенский
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1930
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.1955
Дочь: Поварова (Клочкова) Надежда Ивановна
Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
22.10.1957
Дочь: Носонкина Любовь Ивановна
Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
18.09.1959
Дочь: Кузьмина (Клочкова) Вера Ивановна
Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
20.09.1960
Дочь: Щукина Раиса Ивановна
Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
10.10.1963
Дочь: Тишина Татьяна Ивановна
Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич
Рождение ребёнка
27.11.1965
Сын: Клочков Николай Николаевич
Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич
Смерть
29.06.2010