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Панферова Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

12.11.1930

Дата смерти

29.06.2010

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.11.1930

Отец: Панферов Иван Григорьевич

Мать: Панферова Арина Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
13.12.1955

Дочь: Поварова (Клочкова) Надежда Ивановна

Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
22.10.1957

Дочь: Носонкина Любовь Ивановна

Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
18.09.1959

Дочь: Кузьмина (Клочкова) Вера Ивановна

Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
20.09.1960

Дочь: Щукина Раиса Ивановна

Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
10.10.1963

Дочь: Тишина Татьяна Ивановна

Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич

Рождение ребёнка
27.11.1965

Сын: Клочков Николай Николаевич

Отец ребёнка: Клочков Иван Леонтьевич

Смерть
29.06.2010

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