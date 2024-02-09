Клочков Николай Николаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКлочков Николай Николаевич

Клочков Николай Николаевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.11.1965

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1965

Отец: Клочков Иван Леонтьевич

Мать: Панферова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Клочкова (Щукина) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
01.09.1990

Дочь: Теревкова (Клочкова) Оксана Николаевна

Мать ребёнка: Клочкова (Щукина) Елена Владимировна

Рождение ребёнка
21.05.1995

Дочь: Колосова Софья Николаевна

Мать ребёнка: Клочкова (Щукина) Елена Владимировна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.