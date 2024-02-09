Клочков Николай Николаевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.11.1965
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.11.1965
Отец: Клочков Иван Леонтьевич
Мать: Панферова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1990
Дочь: Теревкова (Клочкова) Оксана Николаевна
Мать ребёнка: Клочкова (Щукина) Елена Владимировна
Рождение ребёнка
21.05.1995
Дочь: Колосова Софья Николаевна
Мать ребёнка: Клочкова (Щукина) Елена Владимировна