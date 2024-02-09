Клочкова (Щукина) Елена Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.10.1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1970
Отец: Щукин Владимир
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
01.09.1990
Дочь: Теревкова (Клочкова) Оксана Николаевна
Отец ребёнка: Клочков Николай Николаевич
Рождение ребёнка
21.05.1995
Дочь: Колосова Софья Николаевна
Отец ребёнка: Клочков Николай Николаевич