Клочкова (Щукина) Елена Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клочкова (Щукина) Елена Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.10.1970

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.10.1970

Отец: Щукин Владимир

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Клочков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
01.09.1990

Дочь: Теревкова (Клочкова) Оксана Николаевна

Отец ребёнка: Клочков Николай Николаевич

Рождение ребёнка
21.05.1995

Дочь: Колосова Софья Николаевна

Отец ребёнка: Клочков Николай Николаевич

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