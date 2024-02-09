Панферов Иван Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Панферов Григорий
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панферов Василий Иванович
Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Панферов Валентин Иванович
Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
12.11.1930
Дочь: Панферова Мария Ивановна
Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Коростелева (Панферова) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
1940
Дочь: Самохина Раиса Ивановна
Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна
Рождение ребёнка
02.12.1950
Дочь: Толбузина Людмила Ивановна
Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна
Смерть
Неизвестно