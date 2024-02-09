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Панферов Иван Григорьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Панферов Григорий

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панферов Василий Иванович

Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Панферов Валентин Иванович

Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна

Рождение ребёнка
12.11.1930

Дочь: Панферова Мария Ивановна

Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна

Рождение ребёнка
1934

Дочь: Коростелева (Панферова) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна

Рождение ребёнка
1940

Дочь: Самохина Раиса Ивановна

Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна

Рождение ребёнка
02.12.1950

Дочь: Толбузина Людмила Ивановна

Мать ребёнка: Панферова Арина Яковлевна

Смерть
Неизвестно

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