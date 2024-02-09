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Носонкина Любовь Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

22.10.1957

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1957

Отец: Клочков Иван Леонтьевич

Мать: Панферова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Носонкин Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
1981

Дочь: Носонкина Оксана Михайловна

Отец ребёнка: Носонкин Михаил Анатольевич

Рождение ребёнка
1983

Дочь: Носонкина Олеся Михайловна

Отец ребёнка: Носонкин Михаил Анатольевич

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