Носонкина Любовь Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения22.10.1957
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.10.1957
Отец: Клочков Иван Леонтьевич
Мать: Панферова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1981
Дочь: Носонкина Оксана Михайловна
Отец ребёнка: Носонкин Михаил Анатольевич
Рождение ребёнка
1983
Дочь: Носонкина Олеся Михайловна
Отец ребёнка: Носонкин Михаил Анатольевич