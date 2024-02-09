Щукина Раиса Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения20.09.1960
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1960
Отец: Клочков Иван Леонтьевич
Мать: Панферова Мария Ивановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.12.1983
Сын: Щукин Алексей Владимирович
Отец ребёнка: Щукин Владимир Алексеевич
Рождение ребёнка
13.06.1986
Сын: Щукин Николай Владимирович
Отец ребёнка: Щукин Владимир Алексеевич