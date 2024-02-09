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Щукина Раиса Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

20.09.1960

Пол

Женский

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.09.1960

Отец: Клочков Иван Леонтьевич

Мать: Панферова Мария Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щукин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
30.12.1983

Сын: Щукин Алексей Владимирович

Отец ребёнка: Щукин Владимир Алексеевич

Рождение ребёнка
13.06.1986

Сын: Щукин Николай Владимирович

Отец ребёнка: Щукин Владимир Алексеевич

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