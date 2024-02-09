Щукин Владимир Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЩукин Владимир Алексеевич

Щукин Владимир Алексеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.04.1961

Пол

Мужской

Добавил:

МВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1961

Отец: Щукин Алексей

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щукина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
30.12.1983

Сын: Щукин Алексей Владимирович

Мать ребёнка: Щукина Раиса Ивановна

Рождение ребёнка
13.06.1986

Сын: Щукин Николай Владимирович

Мать ребёнка: Щукина Раиса Ивановна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.