Щукин Владимир Алексеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.04.1961
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.04.1961
Отец: Щукин Алексей
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Щукина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
30.12.1983
Сын: Щукин Алексей Владимирович
Мать ребёнка: Щукина Раиса Ивановна
Рождение ребёнка
13.06.1986
Сын: Щукин Николай Владимирович
Мать ребёнка: Щукина Раиса Ивановна