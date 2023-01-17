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Романов Максим Матвеевич

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Место рождения

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край

Дата рождения

1771

Дата смерти

1832

Пол

Мужской

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771

Отец: Романов Матвей Романович

Мать: Романова Евдокия Карповна

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1793

Сын: Романов Козма Максимович

Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Максимовна

Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1800

Сын: Романов-Лбов Петр Максимович

Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ефимия Максимовна

Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1804

Дочь: Екатерина Максимовна

Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
13.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мария Максимовна

Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
21.05.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акилина Максимовна

Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Крещение
08.08.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Романова Марина Назаровна

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
1832
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
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