Романов Максим Матвеевич
Место рождения
Дата рождения1771
Дата смерти1832
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1771
Рождение ребёнка
1793
Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Максимовна
Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна
Рождение ребёнка
30.11.1800
Сын: Романов-Лбов Петр Максимович
Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ефимия Максимовна
Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна
Рождение ребёнка
?.11.1804
Дочь: Екатерина Максимовна
Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна
Крещение
13.01.1805
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Крещение
05.07.1806
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мария Максимовна
Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна
Крещение
21.05.1809
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акилина Максимовна
Мать ребёнка: Романова Марина Назаровна
Крещение
08.08.1825
Камбарского завода Христорождественская церковь, Камбарский завод, Осинский уезд, Пермская губерния, Российская империя
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1832