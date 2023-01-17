Романова (Петрова) Евдокия Карповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Петрова) Евдокия Карповна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Петровых Карп Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1752

Дочь: Ирина Матвеевна

Отец ребёнка: Романов Матвей Романович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1760

Дочь: Анна Матвеевна

Отец ребёнка: Романов Матвей Романович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1762

Сын: Романов Егор Матвеевич

Отец ребёнка: Романов Матвей Романович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1763

Дочь: Климовских Параскева Матвеевна

Отец ребёнка: Романов Матвей Романович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Рождение ребёнка
1771

Сын: Романов Максим Матвеевич

Отец ребёнка: Романов Матвей Романович

Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Матвей Романович

Место жительства
Неизвестно
Шаква, Кунгурский муниципальный район, Пермский край
Смерть
Неизвестно
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