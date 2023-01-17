Романова (Петрова) Евдокия Карповна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Петровых Карп Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ирина Матвеевна
Отец ребёнка: Романов Матвей Романович
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Матвеевна
Отец ребёнка: Романов Матвей Романович
Рождение ребёнка
1762
Отец ребёнка: Романов Матвей Романович
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Климовских Параскева Матвеевна
Отец ребёнка: Романов Матвей Романович
Рождение ребёнка
1771
Отец ребёнка: Романов Матвей Романович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно