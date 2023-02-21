Романов Матвей Романович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1725
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1725
Отец: Романов Роман Тимофеевич
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1752
Дочь: Ирина Матвеевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1760
Дочь: Анна Матвеевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1762
Мать ребёнка: Романова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1763
Дочь: Климовских Параскева Матвеевна
Мать ребёнка: Романова Евдокия Карповна
Рождение ребёнка
1771
Мать ребёнка: Романова Евдокия Карповна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно