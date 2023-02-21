Романова (Чайкина) Марина Назаровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Романова (Чайкина) Марина Назаровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1772

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

NL
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772

Отец: Чайкин Назар Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1793

Сын: Романов Козма Максимович

Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1798

Дочь: Марфа Максимовна

Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
30.11.1800

Сын: Романов-Лбов Петр Максимович

Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1803

Дочь: Ефимия Максимовна

Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
?.11.1804

Дочь: Екатерина Максимовна

Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1808

Дочь: Мария Максимовна

Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
1811

Дочь: Акилина Максимовна

Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич

Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Романов Максим Матвеевич

Место жительства
Неизвестно
Камбарка, Камбарский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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