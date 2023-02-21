Романова (Чайкина) Марина Назаровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1772
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1772
Отец: Чайкин Назар Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1793
Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
1798
Дочь: Марфа Максимовна
Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
30.11.1800
Сын: Романов-Лбов Петр Максимович
Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
1803
Дочь: Ефимия Максимовна
Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
?.11.1804
Дочь: Екатерина Максимовна
Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
1808
Дочь: Мария Максимовна
Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Акилина Максимовна
Отец ребёнка: Романов Максим Матвеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно