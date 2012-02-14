(Немирова) Анна Константинова
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.02.1915
Дата смерти14.02.2012
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915
Рождение ребёнка
13.04.1937
Дочь: Соколова Ирина Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Владимирович
Рождение ребёнка
27.01.1940
Дочь: Орлова София Сергеевна
Отец ребёнка: Соколов Сергей Владимирович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.02.2012
г. Орёл ЗБК