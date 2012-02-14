(Немирова) Анна Константинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Немирова) Анна Константинова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.02.1915

Дата смерти

14.02.2012

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.02.1915

Отец: Немиров Константин Александрович

Мать: Немирова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
13.04.1937

Дочь: Соколова Ирина Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Владимирович

Рождение ребёнка
27.01.1940

Дочь: Орлова София Сергеевна

Отец ребёнка: Соколов Сергей Владимирович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Соколов Сергей Владимирович

Смерть
14.02.2012
г. Орёл ЗБК
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