Немирова (Соболева) Екатерина Александровна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.11.1880 ст.
Дата смерти08.05.1953
ПолЖенский
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Дочь: Пазухина Татьяна Константинова
Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович
Дочь: Немирова Екатерина Константинова
Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович
Сын: Немиров Василий Константинович
Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович
Сын: Немиров Сергей Константинович
Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович
Дочь: Смирнова Мария Константинова
Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович
Сын: Немиров Александр Константинович
Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович
Сын: Немиров Николай Константинович
Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович
Дочь: Анна Константинова
Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович
Сын: Немиров Владимир Константинович
Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович
Сын: Немиров Борис Константинович
Отец ребёнка: не указан