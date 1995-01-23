Немирова (Соболева) Екатерина Александровна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Немирова (Соболева) Екатерина Александровна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.11.1880 ст.

Дата смерти

08.05.1953

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.11.1880 ст.

Отец: Соболев Александр Федорович

Мать: Соболева Анна Александровна

Рождение ребёнка
19.05.1902 ст.

Дочь: Пазухина Татьяна Константинова

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Немирова Екатерина Константинова

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Рождение ребёнка
1904

Сын: Немиров Василий Константинович

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Немиров Сергей Константинович

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Смирнова Мария Константинова

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Рождение ребёнка
08.03.1910

Сын: Немиров Александр Константинович

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Немиров Николай Константинович

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Анна Константинова

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Рождение ребёнка
15.04.1917

Сын: Немиров Владимир Константинович

Отец ребёнка: Немиров Константин Александрович

Рождение ребёнка
1919

Сын: Немиров Борис Константинович

Отец ребёнка: не указан

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Немиров Константин Александрович

Смерть
08.05.1953
село Николо-Отводное, Ярославская область
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