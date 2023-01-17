Немиров Константин Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения01.11.1875
Дата смерти26.03.1952
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875
Рождение ребёнка
19.05.1902 ст.
Дочь: Пазухина Татьяна Константинова
Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
До 1902
Дочь: Немирова Екатерина Константинова
Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1904
Сын: Немиров Василий Константинович
Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1906
Сын: Немиров Сергей Константинович
Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
1908
Дочь: Смирнова Мария Константинова
Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
08.03.1910
Сын: Немиров Александр Константинович
Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
26.02.1915
Сын: Немиров Николай Константинович
Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
26.02.1915
Дочь: Анна Константинова
Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна
Рождение ребёнка
15.04.1917
Сын: Немиров Владимир Константинович
Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
26.03.1952
Николо-Отводное, Даниловский муниципальный район, Ярославская область