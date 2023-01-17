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Немиров Константин Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

01.11.1875

Дата смерти

26.03.1952

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.11.1875

Отец: Немиров Александр Семёнович

Мать: Немирова Мария Андреевна

Рождение ребёнка
19.05.1902 ст.

Дочь: Пазухина Татьяна Константинова

Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
До 1902

Дочь: Немирова Екатерина Константинова

Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1904

Сын: Немиров Василий Константинович

Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
08.03.1906

Сын: Немиров Сергей Константинович

Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
1908

Дочь: Смирнова Мария Константинова

Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
08.03.1910

Сын: Немиров Александр Константинович

Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
26.02.1915

Сын: Немиров Николай Константинович

Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
26.02.1915

Дочь: Анна Константинова

Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна

Рождение ребёнка
15.04.1917

Сын: Немиров Владимир Константинович

Мать ребёнка: Немирова Екатерина Александровна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Немирова Екатерина Александровна

Смерть
26.03.1952
Николо-Отводное, Даниловский муниципальный район, Ярославская область
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