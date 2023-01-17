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Соколов Сергей Владимирович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

13.12.1903 ст.

Дата смерти

21.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903 ст.

Отец: Соколов Владимир Афанасьевич

Мать: Соколова Анна Савельвна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.04.1937

Дочь: Соколова Ирина Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Константинова

Рождение ребёнка
27.01.1940

Дочь: Орлова София Сергеевна

Мать ребёнка: Анна Константинова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Анна Константинова

Смерть
21.05.1992
Орёл, город Орёл, Орловская область
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