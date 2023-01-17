Соколов Сергей Владимирович
Место рождения
Дата рождения13.12.1903 ст.
Дата смерти21.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.12.1903 ст.
Рождение ребёнка
13.04.1937
Дочь: Соколова Ирина Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Константинова
Рождение ребёнка
27.01.1940
Дочь: Орлова София Сергеевна
Мать ребёнка: Анна Константинова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Анна Константинова
Смерть
21.05.1992
Орёл, город Орёл, Орловская область