Соколова (Погодина) Анна Савельвна
Место рождения
Дата рожденияМежду 1875 и 1879
Дата смерти1943
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1879
Отец: Погодин Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
Вычислено 1901
Рождение ребёнка
02.08.1902
Сын: Соколов Георгий Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
13.12.1903 ст.
Сын: Соколов Сергей Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
1904 или 1906
Сын: Соколов Владимир Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Афанасьевич
Рождение ребёнка
21.05.1910
Сын: Соколов Николай Владимирович
Отец ребёнка: Соколов Владимир Афанасьевич
Фонд 230, ор. 11-3, д.499. стр. 51. Восприемники: Костромской губернии дворянин Борис Сергеевич Власьев. Московской губернии дворянка Анна Афанасьевна Соколова.
Смерть
1943