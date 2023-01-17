Соколова (Погодина) Анна Савельвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Соколова (Погодина) Анна Савельвна

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Место рождения

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд

Дата рождения

Между 1875 и 1879

Дата смерти

1943

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Между 1875 и 1879

Отец: Погодин Савелий

Мать: не указана

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Бракосочетание
Вычислено 1901

Муж: Соколов Владимир Афанасьевич

Рождение ребёнка
02.08.1902

Сын: Соколов Георгий Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Афанасьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
13.12.1903 ст.

Сын: Соколов Сергей Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Афанасьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
1904 или 1906

Сын: Соколов Владимир Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Афанасьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
21.05.1910

Сын: Соколов Николай Владимирович

Отец ребёнка: Соколов Владимир Афанасьевич

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Фонд 230, ор. 11-3, д.499. стр. 51. Восприемники: Костромской губернии дворянин Борис Сергеевич Власьев. Московской губернии дворянка Анна Афанасьевна Соколова.
Смерть
1943
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
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