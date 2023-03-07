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Соколов Николай Владимирович

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Место рождения

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область

Дата рождения

21.05.1910

Дата смерти

31.07.1912

Пол

Мужской

Отец

Вычислено 1861 г.р.

Мать

Между 1875 и 1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1910

Отец: Соколов Владимир Афанасьевич

Мать: Соколова Анна Савельвна

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Фонд 230, ор. 11-3, д.499. стр. 51. Восприемники: Костромской губернии дворянин Борис Сергеевич Власьев. Московской губернии дворянка Анна Афанасьевна Соколова.
Смерть
31.07.1912
Варварино Краснопахорской волости Подольского уезда Московской губернии
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