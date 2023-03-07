Соколов Николай Владимирович
Место рождения
Дата рождения21.05.1910
Дата смерти31.07.1912
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.05.1910
Фонд 230, ор. 11-3, д.499. стр. 51. Восприемники: Костромской губернии дворянин Борис Сергеевич Власьев. Московской губернии дворянка Анна Афанасьевна Соколова.
Смерть
31.07.1912
Варварино Краснопахорской волости Подольского уезда Московской губернии