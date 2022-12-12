Погодин Савелий
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.11.1868 ст.
Дочь: Власьева Пелагея Савельвна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Между 1875 и 1879
Дочь: Соколова Анна Савельвна
Мать ребёнка: не указана
Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Погодина Александра Савельевна
Мать ребёнка: не указана