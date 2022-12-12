Погодин Савелий — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Погодин Савелий

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.11.1868 ст.

Дочь: Власьева Пелагея Савельвна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Между 1875 и 1879

Дочь: Соколова Анна Савельвна

Мать ребёнка: не указана

Череповец, Богословская волость, Череповецкий уезд
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Погодина Александра Савельевна

Мать ребёнка: не указана

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