Власьева (Погодина) Пелагея Савельвна
Место рожденияНе указано
Дата рождения24.11.1868 ст.
Дата смертиВычислено 1952
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1868 ст.
Отец: Погодин Савелий
Мать: не указана
Бракосочетание
02.06.1889 ст.
Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Власьев Сергей Михайлович
Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Вычислено 1952