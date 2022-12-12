Власьева (Погодина) Пелагея Савельвна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Власьева (Погодина) Пелагея Савельвна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.11.1868 ст.

Дата смерти

Вычислено 1952

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.11.1868 ст.

Отец: Погодин Савелий

Мать: не указана

Бракосочетание
02.06.1889 ст.

Муж: Власьев Сергей Михайлович

Ярославль, город Ярославль, Ярославская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Власьев Борис Сергеевич

Отец ребёнка: Власьев Сергей Михайлович

Кострома, город Кострома, Костромская область
Смерть
Вычислено 1952
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