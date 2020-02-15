Орлова София Сергеевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Орлова София Сергеевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

27.01.1940

Дата смерти

15.02.2020

Пол

Женский

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1940

Отец: Соколов Сергей Владимирович

Мать: Анна Константинова

Рождение ребёнка
10.03.1962

Сын: Наумов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: не указан

Орёл, город Орёл, Орловская область
Рождение ребёнка
12.01.1967

Дочь: Орлова Ирина Петровна

Отец ребёнка: Орлов Пётр Федорович

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Орлов Пётр Федорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Наумов Николай

Смерть
15.02.2020
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