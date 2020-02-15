Орлова София Сергеевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения27.01.1940
Дата смерти15.02.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.01.1940
Отец: Соколов Сергей Владимирович
Мать: Анна Константинова
Рождение ребёнка
10.03.1962
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
12.01.1967
Дочь: Орлова Ирина Петровна
Отец ребёнка: Орлов Пётр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Орлов Пётр Федорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Наумов Николай
Смерть
15.02.2020