Орлов Пётр Федорович
Место рождения
Дата рождения13.07.1937
Дата смерти02.08.2018
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937
Рождение ребёнка
12.01.1967
Дочь: Орлова Ирина Петровна
Мать ребёнка: Орлова София Сергеевна
Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Орлова София Сергеевна
Смерть
02.08.2018
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край