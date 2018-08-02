Орлов Пётр Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиОрлов Пётр Федорович

Орлов Пётр Федорович

avatar

Место рождения

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

13.07.1937

Дата смерти

02.08.2018

Пол

Мужской

Добавил:

ИО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.07.1937

Отец: Орлов Федор Федосеевич

Мать: Орлова Галина Константинова

Ширванская, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.01.1967

Дочь: Орлова Ирина Петровна

Мать ребёнка: Орлова София Сергеевна

Орёл, город Орёл, Орловская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Орлова София Сергеевна

Смерть
02.08.2018
Апшеронск, Апшеронский муниципальный район, Краснодарский край
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close