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Кислицын Никон Кирилович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1755

Дата смерти

После 1795

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755

Отец: Кислицын Кирилл

Мать: Кислицына Евдокия Аврамова

Рождение ребёнка
1777

Дочь: Марья Никоновна

Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кислицына Матрена Никоновна

Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Михайлова

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Анна Никоновна

Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Михайлова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Пелагея Михайлова

Смерть
После 1795
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