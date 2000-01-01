Кислицын Никон Кирилович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1755
Дата смертиПосле 1795
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1755
Отец: Кислицын Кирилл
Рождение ребёнка
1777
Дочь: Марья Никоновна
Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кислицына Матрена Никоновна
Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Михайлова
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Анна Никоновна
Мать ребёнка: Кислицына Пелагея Михайлова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
После 1795