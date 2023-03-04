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Кислицына Пелагея Михайлова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1751

Дата смерти

После 1805

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Никон Кирилович

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777

Дочь: (Кислицына) Марья Никоновна

Отец ребёнка: Кислицын Никон Кирилович

Рождение ребёнка
1782

Дочь: Кислицына (Кислицына) Матрена Никоновна

Отец ребёнка: Кислицын Никон Кирилович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: (Кислицына) Анна Никоновна

Отец ребёнка: Кислицын Никон Кирилович

Смерть
После 1805

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