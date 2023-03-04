Кислицына Пелагея Михайлова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1751
Дата смертиПосле 1805
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1751
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1777
Дочь: (Кислицына) Марья Никоновна
Отец ребёнка: Кислицын Никон Кирилович
Рождение ребёнка
1782
Дочь: Кислицына (Кислицына) Матрена Никоновна
Отец ребёнка: Кислицын Никон Кирилович
Рождение ребёнка
1787
Дочь: (Кислицына) Анна Никоновна
Отец ребёнка: Кислицын Никон Кирилович
Смерть
После 1805