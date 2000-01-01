Кислицына (Жуйкова) Евдокия Аврамова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1733
Дата смертиПосле 1763
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1755
1755г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Хлыновского уезда дер. Кислицкой крест. отрок. невеста Талинского прихода Спаского прихода дер. Новокшёновской крест. Аврама Жуйкова дочь девка... Показать все
Рождение ребёнка
1755
Отец ребёнка: Кислицын Кирилл Онофриев
Смерть
После 1763