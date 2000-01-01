Кислицына (Жуйкова) Евдокия Аврамова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицына (Жуйкова) Евдокия Аврамова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1738 г.р.

Дети

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1755

Муж: Кислицын Кирилл Онофриев

1755г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Хлыновского уезда дер. Кислицкой крест. отрок. невеста Талинского прихода Спаского прихода дер. Новокшёновской крест. Аврама Жуйкова дочь девка... Показать все
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кислицын Никон Кирилович

Отец ребёнка: Кислицын Кирилл Онофриев

Смерть
После 1763
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