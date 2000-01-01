Кислицын Кирилл Онофриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1738
Дата смертиПосле 1756
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738
Отец: Кислицын Анофрей Никитин
Мать: не указана
Бракосочетание
19.02.1755
1755г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Хлыновского уезда дер. Кислицкой крест. отрок. невеста Талинского прихода Спаского прихода дер. Новокшёновской крест. Аврама Жуйкова дочь девка... Показать все
Рождение ребёнка
1755
Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Аврамова
Смерть
После 1756