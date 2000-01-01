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Кислицын Кирилл Онофриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1738

Дата смерти

После 1756

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1738

Отец: Кислицын Анофрей Никитин

Мать: не указана

Бракосочетание
19.02.1755

Жена: Кислицына Евдокия Аврамова

1755г. МК Камешницкое (свадьба) жених означеного прихода Хлыновского уезда дер. Кислицкой крест. отрок. невеста Талинского прихода Спаского прихода дер. Новокшёновской крест. Аврама Жуйкова дочь девка... Показать все
Рождение ребёнка
1755

Сын: Кислицын Никон Кирилович

Мать ребёнка: Кислицына Евдокия Аврамова

Смерть
После 1756
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