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Кислицына Наталия Кирилова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1680

Дата смерти

После 1710

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1680

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Анофрей Никитин

Место жительства
Неизвестно
Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1724

Сын: Кислицын Кирил Онофриев

Отец ребёнка: Кислицын Анофрей Никитин

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1736

Сын: Кислицын Трофим Онофриев

Отец ребёнка: Кислицын Анофрей Никитин

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1738

Сын: Кислицын Кирилл Онофриев

Отец ребёнка: Кислицын Анофрей Никитин

Мартыновы, Оричевский муниципальный район, Кировская область
Смерть
После 1710

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