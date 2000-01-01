Кислицын Трофим Онофриев
Место рожденияНе указано
Дата рождения1736
Дата смерти1761
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736
Отец: Кислицын Анофрей Никитин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1750
Дочь: Марьяна Трофимовна
Мать ребёнка: Кислицына Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1753
Мать ребёнка: Кислицына Татьяна Васильева
Рождение ребёнка
1762
Сын: Кислицын Григорий Трофимович
Мать ребёнка: Кислицына Татьяна Васильева
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1761