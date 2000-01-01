Кислицын Трофим Онофриев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислицын Трофим Онофриев

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1736

Дата смерти

1761

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1736

Отец: Кислицын Анофрей Никитин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марьяна Трофимовна

Мать ребёнка: Кислицына Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кислицын Яков Трофимович

Мать ребёнка: Кислицына Татьяна Васильева

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Григорий Трофимович

Мать ребёнка: Кислицына Татьяна Васильева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислицына Татьяна Васильева

Смерть
1761
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