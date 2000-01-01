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Кислицына Татьяна Васильева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1733

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1733

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1750

Дочь: Марьяна Трофимовна

Отец ребёнка: Кислицын Трофим Онофриев

Рождение ребёнка
1753

Сын: Кислицын Яков Трофимович

Отец ребёнка: Кислицын Трофим Онофриев

Рождение ребёнка
1762

Сын: Кислицын Григорий Трофимович

Отец ребёнка: Кислицын Трофим Онофриев

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислицын Трофим Онофриев

Смерть
После 1763
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