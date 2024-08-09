Коробов Осип Иванов — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Осип Иванов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1789

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Около 1754 г.р.

Мать

Около 1722 г.р.

Жена

Около 1791 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789

Отец: Коробов Иван Петров

Мать: Авдотья Лукьянова

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Екатерина Пафоснова

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Егор Осипов

Мать ребёнка: Екатерина Пафоснова

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Ефим Осипов

Мать ребёнка: Екатерина Пафоснова

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Михаил Осипов

Мать ребёнка: Екатерина Пафоснова

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Иван Осипов

Мать ребёнка: Екатерина Пафоснова

Смерть
Неизвестно

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