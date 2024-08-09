Коробов Осип Иванов
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1789
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1789
Отец: Коробов Иван Петров
Мать: Авдотья Лукьянова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Екатерина Пафоснова
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Егор Осипов
Мать ребёнка: Екатерина Пафоснова
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Ефим Осипов
Мать ребёнка: Екатерина Пафоснова
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Михаил Осипов
Мать ребёнка: Екатерина Пафоснова
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Иван Осипов
Мать ребёнка: Екатерина Пафоснова
Смерть
Неизвестно