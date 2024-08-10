Коробов Иван Петров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Коробов Иван Петров

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1754

Дата смерти

1816

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1775

Сын: Коробов Григорий Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова

Рождение ребёнка
Около 1785

Сын: Коробов Егор Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова

Рождение ребёнка
Около 1789

Сын: Коробов Осип Иванов

Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова

Смерть
1816

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