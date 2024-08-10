Коробов Иван Петров
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1754
Дата смерти1816
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1754
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Коробов Егор Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Коробов Осип Иванов
Мать ребёнка: Авдотья Лукьянова
Смерть
1816