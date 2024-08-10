Авдотья Лукьянова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1722
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1722
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1775
Отец ребёнка: Коробов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1785
Сын: Коробов Егор Иванов
Отец ребёнка: Коробов Иван Петров
Рождение ребёнка
Около 1789
Сын: Коробов Осип Иванов
Отец ребёнка: Коробов Иван Петров
Смерть
Неизвестно