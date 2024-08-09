Екатерина Пафоснова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Екатерина Пафоснова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1791

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1789 г.р.

Дети

Около 1809 г.р.
Около 1813 г.р.
Около 1817 г.р.
Около 1820 г.р.

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Коробов Осип Иванов

Рождение ребёнка
Около 1809

Сын: Егор Осипов

Отец ребёнка: Коробов Осип Иванов

Рождение ребёнка
Около 1813

Сын: Ефим Осипов

Отец ребёнка: Коробов Осип Иванов

Рождение ребёнка
Около 1817

Сын: Михаил Осипов

Отец ребёнка: Коробов Осип Иванов

Рождение ребёнка
Около 1820

Сын: Иван Осипов

Отец ребёнка: Коробов Осип Иванов

Смерть
Неизвестно

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