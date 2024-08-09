Екатерина Пафоснова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1791
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Коробов Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1809
Сын: Егор Осипов
Отец ребёнка: Коробов Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1813
Сын: Ефим Осипов
Отец ребёнка: Коробов Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1817
Сын: Михаил Осипов
Отец ребёнка: Коробов Осип Иванов
Рождение ребёнка
Около 1820
Сын: Иван Осипов
Отец ребёнка: Коробов Осип Иванов
Смерть
Неизвестно