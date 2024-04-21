Кислинский Семен Тимофеевич
Место рожденияНе указано
Дата рождения1823
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кислинская Елизавета
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кислинская Екатерина Семёновна
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кислинская Александра Семёновна
Мать ребёнка: Кислинская Елизавета
Смерть
Неизвестно