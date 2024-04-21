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Кислинский Семен Тимофеевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1823

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1823

Отец: Кислинский Тимофей Антонович

Мать: Кислинская Авдотья Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Елизавета

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кислинская Екатерина Семёновна

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кислинская Александра Семёновна

Мать ребёнка: Кислинская Елизавета

Смерть
Неизвестно

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