Кислинская Авдотья Селиверстовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Авдотья Селиверстовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

180 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
180 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский Иван Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кислинский Семен Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кислинский Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кислинский Василий Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кислинский Степан Тимофеевич

Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович

Смерть
Неизвестно

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