Кислинская Авдотья Селиверстовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения180 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
180 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский Иван Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кислинский Семен Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислинский Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кислинский Василий Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кислинский Степан Тимофеевич
Отец ребёнка: Кислинский Тимофей Антонович
Смерть
Неизвестно