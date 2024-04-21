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Кислинский Тимофей Антонович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1800 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.

Отец: Кислинский Антон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кислинский Иван Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кислинская Авдотья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1823

Сын: Кислинский Семен Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1825

Сын: Кислинский Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1827

Сын: Кислинский Василий Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна

Рождение ребёнка
1833

Сын: Кислинский Степан Тимофеевич

Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна

Смерть
Неизвестно

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