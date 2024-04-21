Кислинский Тимофей Антонович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1800 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1800 ст.
Отец: Кислинский Антон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кислинский Иван Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1823
Сын: Кислинский Семен Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1825
Сын: Кислинский Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1827
Сын: Кислинский Василий Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна
Рождение ребёнка
1833
Сын: Кислинский Степан Тимофеевич
Мать ребёнка: Кислинская Авдотья Селиверстовна
Смерть
Неизвестно