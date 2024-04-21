Кислинская Елизавета — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кислинская Елизавета

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1820

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кислинский Семен Тимофеевич

Рождение ребёнка
1843

Дочь: Кислинская Екатерина Семёновна

Отец ребёнка: Кислинский Семен Тимофеевич

Рождение ребёнка
1845

Дочь: Кислинская Александра Семёновна

Отец ребёнка: Кислинский Семен Тимофеевич

Смерть
Неизвестно

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