Кислинская Елизавета
Место рожденияНе указано
Дата рождения1820
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1843
Дочь: Кислинская Екатерина Семёновна
Отец ребёнка: Кислинский Семен Тимофеевич
Рождение ребёнка
1845
Дочь: Кислинская Александра Семёновна
Отец ребёнка: Кислинский Семен Тимофеевич
Смерть
Неизвестно