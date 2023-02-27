Тимошенко Андрей — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТимошенко Андрей

Тимошенко Андрей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1742 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1767 г.р.

Дети

Добавил:

ЕР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767

Отец: Тимошенко Иван

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: (Тимошенко) Прасковья

Место жительства
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796

Сын: Тимошенко Иван

Мать ребёнка: (Тимошенко) Прасковья

Смерть
Неизвестно

Мы используем куки для улучшения работы сайта.