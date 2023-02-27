Тимошенко Андрей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: Тимошенко Иван
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: (Тимошенко) Прасковья
Место жительства
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1796
Сын: Тимошенко Иван
Мать ребёнка: (Тимошенко) Прасковья
Смерть
Неизвестно