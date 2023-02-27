(Тимошенко) Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1796
Сын: Тимошенко Иван
Отец ребёнка: Тимошенко Андрей
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Тимошенко Андрей
Место жительства
Неизвестно
Талы, Кантемировский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
Неизвестно