Петров Николай Михайлович
Место рожденияНе указано
Дата рождения14.12.1921
ПолМужской
- СобытияСобытия
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1921
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бочарова Нина Николаевна
Мать ребёнка: Сухно Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Галина Николаевна
Мать ребёнка: Сухно Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Петров Валерий Николаевич
Мать ребёнка: Сухно Мария Тимофеевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Сухно Мария Тимофеевна