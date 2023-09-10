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Петров Николай Михайлович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

14.12.1921

Пол

Мужской

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
14.12.1921

Отец: Петров Михаил Филиппович

Мать: Игонина Проскофья Фотеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бочарова Нина Николаевна

Мать ребёнка: Сухно Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Галина Николаевна

Мать ребёнка: Сухно Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Петров Валерий Николаевич

Мать ребёнка: Сухно Мария Тимофеевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Сухно Мария Тимофеевна

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