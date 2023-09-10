Петрова Галина Николаевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолЖенский
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Петров Николай Михайлович
Мать: Сухно Мария Тимофеевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Петрова Марина Александровна
Отец ребёнка: Щербин Александр
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Дандамбаева Татьяна Викторовна
Отец ребёнка: Дандамбаев Виктор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Дандамбаев Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Щербина Ольга Александровна
Отец ребёнка: Щербин Александр
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Щербин Александр