Петрова Галина Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Петрова Галина Николаевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Петров Николай Михайлович

Мать: Сухно Мария Тимофеевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Петрова Марина Александровна

Отец ребёнка: Щербин Александр

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Дандамбаева Татьяна Викторовна

Отец ребёнка: Дандамбаев Виктор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дандамбаев Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Щербина Ольга Александровна

Отец ребёнка: Щербин Александр

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Щербин Александр

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